美国个股：通用电气执行长伊梅尔特可能在20年任期结束前离职--报导

路透4月15日 - 华尔街日报引述熟悉美国通用电气(奇异,GE) 想法的消息人士报导，通用电气执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)可能在完成20年任期之前离职。

华尔街日报称，伊梅尔特已经主持了几场董事会讨论，商讨将GE下任执行长任期缩短至10-15年。伊梅尔特2001起担任GE执行长。

报导称，可能接任伊梅尔特担任GE执行长的人选包括：去年开始担任GE油气部门主管的Lorenzo Simonelli，以及领导着GE最大部门--电力与水务部门的Steve Bolze。

因不在美国正常工作时间段，未能立即联系到GE发表评论。(完)