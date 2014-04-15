美国个股：通用电气执行长伊梅尔特可能在20年任期结束前离职--报导

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透4月15日 - 华尔街日报引述熟悉美国通用电气(奇异,GE) 想法的消息人士报导，通用电气执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)可能在完成20年任期之前离职。
华尔街日报称，伊梅尔特已经主持了几场董事会讨论，商讨将GE下任执行长任期缩短至10-15年。伊梅尔特2001起担任GE执行长。
报导称，可能接任伊梅尔特担任GE执行长的人选包括：去年开始担任GE油气部门主管的Lorenzo Simonelli，以及领导着GE最大部门--电力与水务部门的Steve Bolze。
因不在美国正常工作时间段，未能立即联系到GE发表评论。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。