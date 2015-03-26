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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 09:07 BJT

美国个股：通用电气Lufkin石油部门裁员计划从330人增至575人--彭博

路透3月25日 - 彭博报导称，美国通用电气(奇异,GE) 旗下Lufkin油田设备部门裁员计划扩大至575人，以应对油价下跌造成的压力。

通用此前在1月报告监管部门，计划在德州Lufkin抽油设备生产厂裁员330人。

通用油气部门共拥有约44,000名员工。

通用为扩大油气业务进行了几项重大交易，其中包括2013年斥资33.1亿美元收购抽油设备生产企业Lufkin Industries。

但原油价格急挫，让这宗油气领域的投资面临压力。

公司此前警告称，油气部门2015年营收和获利可能下滑5%，因客户削减设备和服务方面的资本支出预算。

截止周三收盘，通用电气股价在过去12个月累计下跌约3%，走势逊于标准普尔500指数同期的上涨10.5%。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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