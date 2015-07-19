美国个股：GE上调2015年工业部门财测，受第二季获利增长激励

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
剔除一次性项目和通用电气计划撤出的金融服务业务，该公司营业利润为每股0.31美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为0.28美元。
营收增长1.5%至327.5亿美元。工业部门营收为269亿美元，与上年同期相比几无变化。
通用电气电力和水力部门营收增长8%，该部门出售各种涡轮机；石油天然气部门营收则大幅下降15%。像其他能源产业供应商一样，通用电气也容易受到油价大幅下滑的打击，因为公司客户要缩减资本支出。
工业部门利润率从上年同期的15.5%升至16.2%，得益于成本削减措施。
通用电气预计今年工业部门营业利润为每股1.13-1.20美元，将预期区间低端从1.10美元上调。
“鉴于市场预期为该区间的低端，我们预计数字还会上升，”摩根士丹利分析师Nigel Coe在一份研究报告中称。
截至周四，通用电气股价今年累计上涨7%，同期标准普尔500指数涨幅为3%。(完)
(编译 李春喜/杜明霞；审校 李婷仪/白云)
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