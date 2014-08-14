企业并购：通用电气正与伊莱克斯及其他方洽售旗下家电部门--消息

路透纽约8月14日 - 据知情人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE) 目前正与瑞典伊莱克斯 及其他方洽谈出售旗下家电部门的事宜。

该知情人士表示，通用电气将出售GE Monogram, GE Cafe和Hotpoint品牌的家电业务，价值20-25亿美元。由于此事尚未公开，该知情人士要求匿名。

通用电气试图出售旗下家电部门，正值公司执行长伊梅尔特寻求将资源投到增长较高业务上之际。

彭博稍早报导称，通用电气据悉正与伊莱克斯和Quirky Inc进行商谈，洽售家电部门。