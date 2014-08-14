企业并购：通用电气正与伊莱克斯及其他方洽售旗下家电部门--消息

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约8月14日 - 据知情人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE) 目前正与瑞典伊莱克斯 及其他方洽谈出售旗下家电部门的事宜。
该知情人士表示，通用电气将出售GE Monogram, GE Cafe和Hotpoint品牌的家电业务，价值20-25亿美元。由于此事尚未公开，该知情人士要求匿名。
通用电气试图出售旗下家电部门，正值公司执行长伊梅尔特寻求将资源投到增长较高业务上之际。
彭博稍早报导称，通用电气据悉正与伊莱克斯和Quirky Inc进行商谈，洽售家电部门。
通用电气和伊莱克斯代表并未立即回应置评要求。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。