通用汽车今年将在华增400家经销商

路透底特律1月14日 - 通用汽车(GM.N)中国公司总裁苏瑞博(Bob Socia)周一表示,该公司今年将在中国增加400家经销商,因其希望增长持续快于中国整体汽车产业,今年中国汽车产业料增长8%.

苏瑞博在底特律车展中对记者称,该公司今年将把旗下各品牌在中国的经销商从去年底的3,800家扩张至4,200家.通用汽车及其中国合资企业出售的汽车品牌包括别克、雪佛兰、凯迪拉克、欧宝、宝骏和五菱.

苏瑞博称,今年中国轿车和商用车销量应会增长5%至8%,达到2,100万辆的高位,这将高于2012年1,940万辆的销量.他称,2020年前中国汽车市场销量可能高达3,000万辆.

这位中国公司总裁称,通用汽车希望今年增长快于市场,今年通用汽车及其合资企业的出口量应会达到10万辆或更多,高于去年的77,000辆和2009年的3,000辆.

通用汽车及其中国合资企业去年销售了近284万辆轿车和卡车,较2011年高出11.3%.

苏瑞博称,在扩张计划中,通用汽车的凯迪拉克今年将增加40家经销商,宝骏汽车增加50家.凯迪拉克和宝骏2012年底时的经销商分别为160和300家.(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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