点火开关隐患调查将成通用汽车国会听证会焦点

路透华盛顿4月1日 - 美国国会周二将举行公开听证会，就通用汽车(GeneralMotors)(GM.N)对有缺陷的车载点火开关问题反应迟缓一事进行讨论，藉以努力厘清过去十年13起汽车相关死亡事件背后的责任方。

尽管2000年和2010年曾严格立法鼓励汽车生产商和美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)大幅根除安全隐患，但通用汽车却用了十多年时间才公开承认其车辆可能存在致命问题。

通用和NHTSA向美国众议院能源及商业委员会提交的文件还进一步揭示了通用的做法，其中包括决定为ChevroletCobalts、Saturn Ions和其他车型安装点火开关，而这些车型并不完全符合该公司自身的规范。

更糟糕的是，一些国会人士开始怀疑是否有更多人在装有问题开关的车辆中丧生，不止于通用确认的13人。这些人士正在审查的文件中指出，有一个重新设计的替换部件也可能不合规格。

该委员会以及周三的参议院委员会都会要求通用答覆--该公司这些决定是否直接导致了车祸。

迄今为止，通用已经召回260万辆汽车，以更换点火开关。问题开关可能会意外导致发动机熄火、安全气囊无法打开，或是让动力刹车和转向系统无法操作。

1月刚刚上任的通用新总裁MaryBarra在准备好的证词中表示，她“无法解释为何要花多年时间才能宣布一个安全缺陷问题。”她承诺将追查问题根源。

国会调查通常归结为一个中心问题：“总裁知情的内容以及他的知情时间。”

这也是国会调查者向通用和NHTSA提出的问题。可能需要几个月才能得出答案。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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