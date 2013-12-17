通用汽车拟在韩国裁员

路透首尔12月17日 -美国通用汽车(GM)(GM.N)计划明年在韩国裁员，因为通用打算把雪佛兰(Chevrolet)品牌退出欧洲市场，而欧洲是通用旗下韩产汽车的主要出口市场。

周二通用的发言人Park Hae-ho称，通用汽车韩国的执行长SergioRocha表示，将在明年3月向6,000名员工提出“自愿退休”方案，这可能是该公司自2009年以来的第四轮裁员。不过Rocha称公司不打算裁减生产岗位。

有资格申请“自愿退休”方案的6,000名员工包括研究和设计人员，这部分员工约为2,200人。

“这是我们提高经营效率措施的一部分，”这名发言人称，不过他未透露裁员目标。

通用汽车本月稍早称，将在2015年底之前把雪佛兰品牌退出欧洲市场，并将专注欧宝(Opel)和沃克斯豪尔(Vauxhall)两个产品线，尽力在欧洲恢复盈利。

这一决定可能使通用在韩国的汽车产量到2015年减产多达20%，因为韩国生产的雪佛兰汽车大多数都销往欧洲。(完)

(编译 李春喜 审校 王翔琼/白云)

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