通用汽车称面临五项政府调查 与近期召回相关

路透华盛顿4月24日 -通用汽车(GM.N)周四披露，该公司面临五项政府调查，与大规模召回相关，其中包括两个此前没有报告的美国证券交易委员会和州检察官调查。

通用在周四稍早公布第一季利润因召回而骤降88%之后，在一份监管文件中披露了这些调查。

五个调查分别来自纽约南区检察官办公室、证券交易委员会、国家公路交通安全局、州检察官和国会。

通用没有透明具体是哪个州检察官。

不过，周四佛罗里达州检察官发言人告诉路透，其在参与调查通用相关投诉的“跨州行动”。

该公司周四还表示，美国法院有55宗集体诉讼等待应对，加拿大还有五宗。

不过，公司周四首次承认，美国证监会和一名州检察长也参与了汽车召回调查。

通用汽车在监管文件中称，正在配合所有调查，公司可能要“支付赔偿、面临罚款或者民事和刑事处罚”。

“我们现在无法就这些诉讼和调查可能造成的损失给出一个合理的预估区间，因为早期阶段的不确定性太大，”公司在文件中称。

“虽然我们不能根据目前可获得的信息给出合理的损失预估区间，但解决这些事情可能会给我们的财务、运营或现金流状况产生重大的负面影响。”

通用汽车的一名发言人拒绝就监管文件以外的问题置评。

联邦检察官正在调查通用未能恰当披露点火开关故障是否负有刑事责任。这个问题早在大约10年前就已发现。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)也在调查通用是否及时地召回了这些汽车。

通用汽车并未指明美国证监会在调查哪个问题。(完)

(编译 石冠兰/许娜；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。