通用汽车财务长看好2017年表现 无畏“环境艰困”

欧洲央行称欧元区金融稳定风险受到遏制 但在某些方面有所上升
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。
路透底特律4月6日 - 通用汽车财务长Chuck Stevens(GM.N)周四表示，该公司预期2017年将又是“非常强劲的一年”，并重申公司对全年的获利预估。
“整体而言，我们预期从好几个面向来看环境都更为艰困，”Stevens在一场电话会议上向投资人及分析师表示。
但拜经济改善及燃料价格下滑之赐，Stevens称通用汽车认为“将处于一个具有适度建设性的行业环境。”
Stevens指出，通用汽车这家美国最大车厂将在6月把存货周转天期降至90天左右，今年年底时则降至70天左右；3月底时存货周转天期为为98天。存货水准是华尔街人士的一大顾虑。
他并指出，再加上强劲的经济数据和缩减成本，这应有助于通用汽车维持利润率在10%左右。
Stevens称，通用汽车仍预期全年每股盈余(EPS)将介于6.00-6.50美元。
他并提到，在自动驾驶技术的投资让成本每季增加约1.5亿美元。
通用汽车股价周四收盘报34.16美元，上涨0.5%。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。
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