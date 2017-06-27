通用汽车财务长下调美国2017年新车销量预估

路透底特律6月26日 - 美国通用汽车(GM.N)高管周一表示，目前预计美国2017年新车销售将略高于1,700万辆，这反映了汽车业正走向温和衰退的普遍预期。

“市场无疑正在放缓...我们将逐月密切跟踪，”通用汽车财务长Chuck Stevens在电话会议中对分析师表示，“定价更加具有挑战性。”

美国汽车业荣景自2010年开始，2016年新车销售达到创纪录的1,755万辆。接近全新的二手车供应过剩，料将打击今年的新车销量。大型车企已报告，过去三个月的销量下滑。

通用汽车此前曾预计，美国2017年新车销售可能在1,750万辆左右。Stevens告诉分析师，今年的销量有可能减少20-30万辆，但该公司通过削减批量销售，在一定程度上可以避免行业衰退的影响。(完)