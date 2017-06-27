通用汽车财务长下调美国2017年新车销量预估

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透底特律6月26日 - 美国通用汽车(GM.N)高管周一表示，目前预计美国2017年新车销售将略高于1,700万辆，这反映了汽车业正走向温和衰退的普遍预期。
“市场无疑正在放缓...我们将逐月密切跟踪，”通用汽车财务长Chuck Stevens在电话会议中对分析师表示，“定价更加具有挑战性。”
美国汽车业荣景自2010年开始，2016年新车销售达到创纪录的1,755万辆。接近全新的二手车供应过剩，料将打击今年的新车销量。大型车企已报告，过去三个月的销量下滑。
通用汽车此前曾预计，美国2017年新车销售可能在1,750万辆左右。Stevens告诉分析师，今年的销量有可能减少20-30万辆，但该公司通过削减批量销售，在一定程度上可以避免行业衰退的影响。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。