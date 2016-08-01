通用汽车非常看好中国车市 认为距离饱和还要有10年--高管

路透北京8月1日 - 通用汽车中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)周一表示，通用汽车(GM.N)“非常看好”中国市场的复苏，并对增长点转向小城市的实用型汽车这一现象做出反应。这部分市场往往被外国车商所忽视。

在接受采访时，钱惠康表示通用汽车预计，到2020年中国汽车市场规模将达到约3,000万辆，去年这一数字为2,460万辆，并预计通用在中国组建的基本型汽车合资企业，将使得公司在主要城市以外的其它市场与对手竞争时处于优势地位。

“市场规模还将扩大，”钱惠康谈及中国整体汽车市场时表示。“会有一个饱和的时候，但可能还要有10年时间。”

“一线城市接近饱和，”自2014年开始执掌通用中国业务的钱惠康表示。“但如果到三四线城市，我们看到去年一整年都是两位数的增速。今年仍将是两位数增速，而且还将持续。”

钱惠康说，通用汽车在这些城市比其他外资对手更具有优势，因为自2000年代初开始，通用开始投资低配置汽车，与上海汽车集团股份(600104.SS)和广西汽车集团(曾用名五菱)共同成立了上汽通用五菱汽车股份有限公司。

“从消费者的角度来看，有很大的消费意愿，”钱惠康说。“可支配收入很多，商店繁忙，餐馆生意兴隆，网购火热。”

“我们继续非常看好中国汽车工业的增长前景，该行业将持续增长。”(完)