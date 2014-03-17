通用汽车明知故犯 消费者提起集体诉讼

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透纽约3月14日 -消费者周五对通用汽车提起集体诉讼，这似乎是与通用汽车召回160万辆汽车有关的第一起诉讼。消费者指称，导致一系列致命车祸的点火问题，致使他们的汽车贬值。
这起集体诉讼是在德克萨斯州联邦法院提出的，诉讼称通用汽车早在2004年就知道这一问题，但未能解决，给驾驶相关车型的司机带来“不合理的危险”。
“通用汽车对点火开关缺陷问题处理不当...给这个作为一家安全、可信和转售价格很高的汽车公司的声誉造成负面影响，”诉讼指出。
此次召回已经促使美国政府发起刑事和民事调查，通用汽车发起内部调查，国会也准备举行听证会。所有人都在问，通用汽车为什么花了这么长的时间，来解决一个2001年就注意到的问题。
通用汽车发言人Greg Martin表示，公司已经就处理召回的方式道过歉，并将照顾客户摆在第一位。他未就上述诉讼置评。
原告向通用汽车提出索赔，补偿汽车的使用性损失，维修损失和转售价格降低等。但他们并未声称在由于点火问题导致的事故中受伤。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。