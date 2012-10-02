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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 2日 星期二 13:13 BJT

通用汽车在美国召回约4.1万辆轿车

美国国家公路交通安全管理局称，通用汽车在美国召回约41,000辆雪佛兰、庞蒂亚克(Pontiac)和土星(Saturn)轿车，因一处塑料部件存在缺陷，可能造成燃油泄漏。

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