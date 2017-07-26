通用汽车第二季持续经营业务获利优于预期 承诺减少库存

路透底特律7月25日 - 美国最大的汽车生产商--通用汽车(GM.N)周二公布季度持续经营业务的净利优于预期，不过营收下滑，且该公司承诺将在下半年减产以控制库存水平。

通用汽车维持对2017年的获利展望。该消息推动公司股价在盘前交易中上涨逾1%。

季度业绩中不包括该公司欧洲业务的亏损。

目前华尔街担心，在连续几年强劲的销售表现后，美国汽车产业即将进入滑坡时期。汽车厂商在过去四个月公布的销量一路下滑。

分析师担心通用汽车的库存状况。截至6月底，其库存相当于105天的供应量，高于4月时其告知投资者的90天。通用汽车周二表示，第二季经销商的库存同比增加27.3万辆。

通用汽车财务长Chuck Stevens周二对记者表示，公司计划在下半年将北美产量较上半年削减15万辆。

他称公司有望达成北美库存降至约70天供应量的目标，并预计下半年销量将上升，有助于公司实现这个目标。

通用汽车仍预计2017年的每股盈余(EPS)在6-6.50美元之间。

该公司公布，第二季净利为24亿美元，合EPS为1.60美元，低于上年同期的28亿和1.74美元。扣除一次性支出的EPS为1.89美元。

分析师之前平均预计通用汽车第二季按照这一基础计算的EPS为1.69美元。

通用汽车还公布，第二季营收为370亿美元，低于上年同期的374亿美元，也低于分析师预期的401亿美元。(完)