通用汽车与加拿大汽车工会达成临时协议 避免了罢工事件

穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透多伦多9月20日 - 美国通用汽车(General Motors)(GM.N)与加拿大汽车工人工会Unifor周二清晨宣布一项临时性合约交易，避免了将导致通用汽车部分加拿大制造工厂关闭的一场罢工活动。
Unifor称，该临时性协议将避免了通用汽车旗下奥沙华(Oshawa)装配厂的关闭，将一些发动机装置从墨西哥发至通用汽车位于安大略省圣凯瑟琳斯(St. Catherines)的工厂，并提高现有员工的薪资。工会成员将于本周日就此次交易进行投票。
通用汽车加拿大在一份声明中确认，已达成一项协议，将使奥沙华和圣凯瑟琳斯整车厂工厂享受“大规模新产品、技术和工艺投资”。
“我们将与政府共同致力于潜在支持活动，并将在适当时机提供有关投资的更多详情，”该公司称。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。