通用汽车与加拿大汽车工会达成临时协议 避免了罢工事件

路透多伦多9月20日 - 美国通用汽车(General Motors)(GM.N)与加拿大汽车工人工会Unifor周二清晨宣布一项临时性合约交易，避免了将导致通用汽车部分加拿大制造工厂关闭的一场罢工活动。

Unifor称，该临时性协议将避免了通用汽车旗下奥沙华(Oshawa)装配厂的关闭，将一些发动机装置从墨西哥发至通用汽车位于安大略省圣凯瑟琳斯(St. Catherines)的工厂，并提高现有员工的薪资。工会成员将于本周日就此次交易进行投票。

通用汽车加拿大在一份声明中确认，已达成一项协议，将使奥沙华和圣凯瑟琳斯整车厂工厂享受“大规模新产品、技术和工艺投资”。

“我们将与政府共同致力于潜在支持活动，并将在适当时机提供有关投资的更多详情，”该公司称。(完)