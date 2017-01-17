消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)(GM.N)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
这位人士要求匿名，称通用汽车作此决定是出于商业考虑，并非政治原因。
该人士还表示，上述投资将有助于通用汽车创造或保留逾1,000个岗位。该公司还计划采取其他措施增加美国就业，包括增加工程师等。
通用汽车法律总顾问Craig Glidden告诉华尔街日报，该公司所要披露的任何投资都计划已久，并非因为特朗普的批评。
关于上述投资，通用汽车未向路透发表评论。
通用汽车的“总体规划是在销售地区建厂，目前我们侧重于在美国的业务，”通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)周一在参加华盛顿一个活动的间隙接受路透采访称，“我们是一家全球性公司，会延续目前的侧重点。”
博拉告诉路透，她打算参加周五特朗普的就职典礼。她表示，通用汽车希望与特朗普合作，“我相信我们之间共同之处更多”。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。