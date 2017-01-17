消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划

路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)(GM.N)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。

这位人士要求匿名，称通用汽车作此决定是出于商业考虑，并非政治原因。

该人士还表示，上述投资将有助于通用汽车创造或保留逾1,000个岗位。该公司还计划采取其他措施增加美国就业，包括增加工程师等。

通用汽车法律总顾问Craig Glidden告诉华尔街日报，该公司所要披露的任何投资都计划已久，并非因为特朗普的批评。

关于上述投资，通用汽车未向路透发表评论。

通用汽车的“总体规划是在销售地区建厂，目前我们侧重于在美国的业务，”通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)周一在参加华盛顿一个活动的间隙接受路透采访称，“我们是一家全球性公司，会延续目前的侧重点。”

博拉告诉路透，她打算参加周五特朗普的就职典礼。她表示，通用汽车希望与特朗普合作，“我相信我们之间共同之处更多”。(完)