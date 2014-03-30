通用汽车因点火开关隐患召回汽车规模升至260万辆

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透底特律3月28日 -通用汽车(GM)(GM.N)周五将因点火开关问题全球召回的汽车数量提高至260万辆，增加了97.1万辆出产时间较晚的车型，因担心置换零件存在缺陷。
目前召回包括了所有2003-2011年期间生产的Chevrolet Cobalt、Chevrolet HHR、Saturn Ion、Saturn Sky、Pontiac G5和Pontiac Solstice车型。
至少有12起导致死亡的事故与点火开关缺陷有关。
上周三路透曾报导，市面仍有可能买到与2月召回的主要车型零件号码相同的GM品牌点火开关，这些开关由DelphiAutomotive(DLPH.N)制造。
通用汽车在2007年后重新设计了存在缺陷的点火开关，但没有改变零件号码，它担心一些新车型维修时可能置换的是存在缺陷的旧车型点火开关。
路透曾报导，零部件店仍然在卖的点火开关也许没有问题，但要区分新旧设计的开关几乎没有可能，除非将之拆开来看，或是检查其生产历史记录。
通用汽车执行长Mary Barra下周将对美国国会进行陈述，届时议员将质问她公司为什么过了逾10年才召回存在问题的汽车。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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