美国个股：通用电气股东否决将董事长与执行长职务分开的提议

路透4月24日 - 美国综合企业巨头通用电气(奇异，GE) 股东周三否决了将董事长和执行长的职责分开的提议。目前伊梅尔特(Jeffrey Immelt)同时担任这两个职务。

美国州县市雇员联盟(AFSCME)退休金计划提出的此项提议，在通用电气的股东年会上未能通过，只获得约25%的赞成票。

在2008年金融危机爆发之后，美国企业界出现将董事长与执行长职务分开的潮流，以期提高公司管理的可靠性。

AFSCME称，通用电气需要一位独立的董事长，可以牵制执行长的权力并令其更加负责。

该组织在摩根大通 也在推行类似的措施，股东将在该公司下个月的年度会议上予以考虑。

美国银行 和花旗 已在近几年中将董事长和执行长的职务分开。

通用电气股东还否决了其他一些提议，包括为公司现任董事设定15年的任期期限、要求每个董事职位都应提名至少两人，以及取消现任高管的股票期权和奖金。