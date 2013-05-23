通用召回2.7万辆凯迪拉克SRX

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透5月22日 - 通用汽车(GM.N)召回逾2.7万辆凯迪拉克SRX跨界车，因车轮螺母扭矩控制问题可能导致螺母松动，并可能造成车轮脱落。
通用汽车周三称，未收到与该问题相关的车祸或伤害事故报告，也没有车轮脱落情况发生。
公司发言人称，此次召回涉及部分配置18英寸轮毂的2013款凯迪拉克SRX，其中约18,871辆在美国，913辆在加拿大，另外7,397辆在北美以外的市场。
通用汽车经销商将免费为召回范围内的车辆重新紧固车轮螺母至标准扭矩，以消除隐患。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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