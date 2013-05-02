通用汽车前工程师窃取商业机密获刑

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透5月1日(记者 Jonathan Stempel) - 美国联邦检察官表示，通用汽车(GM.N)前工程师杜姗姗及其丈夫秦裕因被控密谋窃取商业机密罪名，分别被判入狱一年零一天和三年。
这一判决结果远低于美国政府寻求的8-10年有期徒刑。美国地区法官Marianne Battani周三在底特律对两人作出判决。
两名被告均为美国公民，此案也是美国司法部打击窃取商业机密活动的努力之一。
去年11月，联邦法庭陪审团裁定杜姗姗和秦裕两项罪名成立。一项是非法拥有商业机密，另一项是在未经获准的情况下密谋获取商业机密。
秦裕还被认定通信诈骗和干扰司法等其他三项罪名成立。
两名被告被控从通用汽车公司窃取混合动力车相关商业机密，并试图通过他们的公司Millennium Technology International，提供给包括中国奇瑞汽车在内的竞争对手。
通用汽车在2005年1月给杜姗姗发出离职通知后不久，调查人员指控她复制了超过1.6万份通用汽车的文件。调查人员称，秦裕随后声称，他在公司服务期间也发明了一些被窃取的通用汽车的技术。
联邦律师麦奎德(Barbara McQuade)在底特律发表的声明中称：“被告窃取了商业机密，而这是通用汽车耗时多年、投资数以百万美元开发出来的，外国竞争对手由此获得了不公平的优势。窃取商业机密有损密歇根州的企业和就业。”
检方表示，通用汽车被窃取文件的价值估计超过4,000万美元，而被告则称，这些文件不是商业机密。
杜姗姗的律师没有立即对置评要求作出回应。路透也无法即刻联系到麦奎德办公室就此置评。 （完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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