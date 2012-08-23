父亲年龄对後代患病风险有关键影响--研究

路透伦敦8月22日电（记者 Kate Kelland）---科学家周三称，女性怀孕时丈夫的年龄是传递新基因突变至後代这一风险的最大单一影响因素，而这也可能有助於解释为何儿童孤独症出现的比率上升。

在研究中，科研人员绘制了78个有孤独症或精神分裂症儿童的冰岛家庭的基因图谱，结果发现父亲的年龄对於此类症状的遗传风险有关键影响。

“传统思维将儿童发展障碍归咎於母亲的年龄，”位於雷克雅未克的基因解码公司（deCODE Genetics）首席执行官Kari Stefansson称。他的研究成果发表在《自然》杂志上。

“但我们的研究结果都指向这种可能性：随着男性逐渐变老，精子内遗传变异的数量增加。”

他还表示，这种与年龄相关的突变增加，会按比例提高儿童携带可能导致孤独症或精神分裂等症状的有害变异的机率。

“父亲的年龄似乎是罪魁祸首。”

该研究发现，随着女性怀孕时的丈夫年龄每增加一岁，後代平均就多出现两种新的基因突变。这意味着，父亲传递给後代的新突变，自青春期後每过16.5年就会翻番。

不过，无法确定男性具体在什麽年龄会真的引发危险，因为後代健康还与很多其他因素有关。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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