日内瓦机场加强维安 警方接获疑似威胁警告

路透日内瓦7月27日 - 日内瓦警方一名发言人表示，已经从法国警方接获情报，周三已加强位于瑞法边境的日内瓦Cointrin机场的维安。

“事实还要经过调查，但这不是由我们经手处理...法国调查人员将会持续告知讯息，”日内瓦警方发言人Guillaume Gentil像路透表示。“机场目前状况平静。”

日内瓦警方周三在Cointrin机场附近发动多重管制措施，此前接获情报显示可能面临威胁，警方并提醒乘客可能会有延误。(完)