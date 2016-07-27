日内瓦机场加强维安 警方接获疑似威胁警告

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透日内瓦7月27日 - 日内瓦警方一名发言人表示，已经从法国警方接获情报，周三已加强位于瑞法边境的日内瓦Cointrin机场的维安。
“事实还要经过调查，但这不是由我们经手处理...法国调查人员将会持续告知讯息，”日内瓦警方发言人Guillaume Gentil像路透表示。“机场目前状况平静。”
日内瓦警方周三在Cointrin机场附近发动多重管制措施，此前接获情报显示可能面临威胁，警方并提醒乘客可能会有延误。(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。