豪华车在日内瓦车展大放异彩

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透日内瓦3月7日电（Andreas Cremer/Jennifer Clark）---来到日内瓦车展豪华车展区，就别再惦记节支措施了。
兰博基尼和法拉利带来了一些迄今最昂贵的车型，表明经济衰退期间豪华车对全球富人的魅力丝毫不减。
大众(VOWG_p.DE)旗下的宾利在车展展示了拥有12气缸的概念车型--EXP 9 Falcon，这款光彩夺目的多功能运动车（SUV）胜过当前所有上市车型，指导价为18万欧元。
布加迪展示的是很有销售潜力Grand Sport敞篷跑车系列，这款Vitesse版车型拥有1,200匹马力的功率，售价将高达169万欧元。
美国追踪汽车销售和营销的网站edmunds.com主编Scott Oldham称，“漫步在日内瓦车展的大厅，任何认为紧缩年代奢侈之风锐减的人士都会三思。”
兰博基尼展示的是全球仅限一辆的Aventador Jota，已经以210万欧元售出，该公司不会对外披露买家的身份。
该公司执行长温科尔曼（Stephan Winkelmann）对路透表示，“有些迹象让我们憧憬今年情况可能较去年更胜一筹。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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