美国最新研究提高基因编辑技术 或为猪器官用于人体移植铺平道路

美国研究人员采用新的基因编辑技术去除可能有害的病毒基因，而后者正是将猪器官用于人体移植的重要障碍。

刊载于《科学》杂志的该研究提高了基因组编辑工具CRISPR–Cas9的能力，这一工具像是一种基因剪刀，选择性切除不想要的基因组成分。

之前利用该工具的实验一次只能切除基因组的六个区域。而哈佛大学医学院生物学家丘奇博士（Dr. George Church）领导的最新研究中，研究人员同时切除猪基因组中62个特定区域的基因成分。

尽管丘奇博士的团队显示大规模编辑猪基因组、去除猪细胞中原生的猪病毒是可行的，不过它并未显示此类猪器官用于人体移植是安全的。

丘奇博士在声明中称，相信该技术有朝一日能使得猪器官代替人体器官用于人类的器官移植，用于那些无法找到合适人体器官捐赠者的人士。

在中国生物学家报告进行了首次改变人体胚胎DNA的实验后，基因编辑技术引发了伦理问题的激烈辩论。英国科学家随后申请批准进行人体胚胎基因编辑。

丘奇博士参与成立了一家名为eGenesis的生物科技公司，培育用于器官移植的猪。

猪器官移植到人体并非仅限于小说情节。目前经过擦洗、使猪细胞大量减少的猪心瓣膜被用于修补人类出问题的心瓣膜。但由于可能传播潜在的逆转录酶病毒，与人体器官类似的猪器官目前无法被用于整体移植。该类病毒在猪身上无害，但会在人体造成疾病。（完）