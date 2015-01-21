地缘政治风暴来袭 金融市场仍纵情狂欢

路透达沃斯1月21日（记者 Paul Taylor） - 乌克兰武装冲突、“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚的攻城略地、欧洲政治乱局以及油价崩跌令地缘政治风险强势来袭，但纵情狂欢的金融市场还没作出反应。

达沃斯论坛年会周三召开前，世界经济论坛发布的报告显示国际冲突风险超越经济、疾病和气候变化，成为企业和国家面临的最大威胁。

但醉心于央行廉价资金的投资者将美国和欧洲部分国家的股市推向纪录高位，显然并不在意近期和远期的风险。

这种乐观情绪今年将经受考验，特别是国际货币基金组织下调其2015年和2016年全球增长预估、中国经济增长放缓、俄罗斯一片混乱以及欧洲很多地方仍陷于停滞。

西方国家的制裁和油价大跌导致俄罗斯卢布兑美元自去年6月以来贬值50%；瑞士央行放弃瑞郎兑欧元的上限后，瑞郎大幅飙升逾14%。

波动率可能在上升，但市场并未体现潜在动荡的规模。

“前苏联国家和中东的地区纠纷加剧了边界和领土争议再起的凶兆，而且北约等集体防御协议……可能不再保持其实用性，”花旗首席全球政治分析师Tina Fordham指出。

“从草根到地缘政治，全球体系正处于极大压力下。在一些地方，该体系正在瓦解。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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