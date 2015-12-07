投资焦点：全球地缘政治风险渐增 投资策略进化却付之阙如

路透伦敦12月4日 - 令基金经理人忧心忡忡的地缘政治风险名单正在扩大，然而事实证明，要发展出可行的投资回应策略，却以龟速进行。

恐怖主义、叙利亚冲突、一场可能破坏欧洲地区迁徙自由的难民危机、英国脱离欧盟的可能性、以及土耳其与俄罗斯之间的紧张关系，都在这份愈来愈长的忧虑清单上。

但是询问投资人是否在调整全球投资组合或交易策略，为这些风险作好防范准备，答案基本都是“没有”或“尚未”。这种态度是受到全球股市表现所激励；与今年较早时触及的纪录高点相比，目前全球股市只差了7%的距离。

别的不说，看看欧洲央行调降已经为负值的存款利率，只不过是降幅略低于市场预期，在金融市场所引发的警戒反应，就比对于地缘政治风险的反应远远更加明显。

“现在有好些重大议题正在进行...把这想成重大历史正在形成，或是世界地缘政治组成正在改变也不为过，”Henderson Global Investors多元资产部门共同负责人Paul O'Connor称。

“但对投资人来说，这还没真正进入核心考虑范畴。”

迄今为止，尚没有能促使全球投资组合进行调整的严重经济或贸易影响。此外，在利率处于超低水平之际，金融市场仍受宏观经济和央行决定支配。

因此，即使世界经济论坛以可能性和影响计列出的全球主要风险包括国家间冲突、水资源危机和网络攻击，但根据国际货币基金组织(IMF)预估，今年全球经济仍料以3.1%的健康速度增长，而且明年料增长3.6%。

虽然存在所有这些风险，但仍有反面证据显示这些风险尚未成为系统性风险。

霸菱资产管理公司的Marino Valensise认为，从更广的视角来看，世界仍在全球化，贸易壁垒在降低，而不是升高。

国际货币基金组织(IMF)已经批准人民币加入特别提款权(SDR)货币篮子，而且最近达成的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)意味着地区贸易壁垒正在减少。

“我们仍处于全球化阶段，”Valensise说。

诚然，从全球层面来看，市场基本未理会地缘政治风险，但从国别层面来说，有的市场明显面临压力，比如MSCI明晟东欧股指.MIME00000PUS受土耳其-俄罗斯紧张局势影响，处于10月来最低水平。

不过问题犹存：如何给这样的风险定价，或者如何规避这样的风险？

细细研判1900年以来的市场表现，可发现一些意想不到的结果。瑞士信贷研究机构的历史数据显示，就实际收益率来看全球股市表现最好的年份是1933年，最差的是2008年，尽管全球化进程一直在进行中。

据霸菱数据，事实上据过去100年来的均值来看，在这期间全球化程度的加深所带来的溢价，在股市市盈率中占到了一个点左右。但很多分散化因素所带来的冲击效果则很难量化，估值差距似乎也有限。

在如今的环境下，要规避地缘政治风险也要付出成本和承担风险。Henderson的O'Connor称，为规避中东地缘冲突，买进石油曾经是个明显的对冲途径，但近期大宗商品价格挫跌，原油价格逼近六年半低点，凸显出这种方式的不可预测性。

因此可能发生的情况是：即便消息面因素转差，但仍需要更多其它因素综合在一起才能影响到全球市场。

“到目前为止，这种溢出效应还是很有限。”O'Connor说道。(完)