地缘政治紧张或损及亚洲经济成长和投资--IMF筱原尚之

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透马尼拉5月21日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周三表示，东南亚水域的地缘冲突升级以及泰国政治紧张局势，若未得到解决，将损及亚洲地区的强劲成长，投资也将受到波及。
“如果冲突升级，将会对经济产生较大影响，特别是考虑到这一地区各国是透过供应链紧密连接。”筱原尚之在世界经济论坛东亚峰会间歇期间对路透表示。
“因此，如果冲突进一步恶化，负面影响将会比较严重，取决于其如何进一步发展。”他说。
筱原尚之说，IMF正在密切关注局势，但是还未有迹象表明东南亚经济体受到影响，而且修正IMF的2014年地区成长预估还为时过早。
4月时，IMF称预计今年亚洲发展中国家的经济成长将在6.7%，2013年时为6.5%。IMF认为东南亚五个最大的经济体今年成长率料在4.9%，低于2013年的5.2%。
“除了泰国，我不认为当前需要改变预估值。目前有一些地缘政治冲突，但迄今为止，对经济活动的影响并没有那么大。”筱原尚之称。他并表示，尽管截至到目前，泰国长达数月的抗议活动带来的影响“很小”，但IMF仍可能考虑调整对该国的预估。(完)
(编译 洪曦; 审校 王洋)
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