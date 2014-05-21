地缘政治紧张或损及亚洲经济成长和投资--IMF筱原尚之

路透马尼拉5月21日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周三表示，东南亚水域的地缘冲突升级以及泰国政治紧张局势，若未得到解决，将损及亚洲地区的强劲成长，投资也将受到波及。

“如果冲突升级，将会对经济产生较大影响，特别是考虑到这一地区各国是透过供应链紧密连接。”筱原尚之在世界经济论坛东亚峰会间歇期间对路透表示。

“因此，如果冲突进一步恶化，负面影响将会比较严重，取决于其如何进一步发展。”他说。

筱原尚之说，IMF正在密切关注局势，但是还未有迹象表明东南亚经济体受到影响，而且修正IMF的2014年地区成长预估还为时过早。

4月时，IMF称预计今年亚洲发展中国家的经济成长将在6.7%，2013年时为6.5%。IMF认为东南亚五个最大的经济体今年成长率料在4.9%，低于2013年的5.2%。

“除了泰国，我不认为当前需要改变预估值。目前有一些地缘政治冲突，但迄今为止，对经济活动的影响并没有那么大。”筱原尚之称。他并表示，尽管截至到目前，泰国长达数月的抗议活动带来的影响“很小”，但IMF仍可能考虑调整对该国的预估。(完)

(编译 洪曦; 审校 王洋)

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