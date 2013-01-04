《热点透视》欧思邦的节支政策恐成保守党竞选拖累

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦12月31日 - 随着英国的经济踉踉跄跄,英国财政大臣欧思邦的节支政策遭到狠批.这其实很不公平.他那些必要的改良做法不会削弱经济,反而会让经济恢复活力.但随着时序进入2013年,它们也许会成为竞选上的拖累.欧思邦恐怕会发现,实施节支最后让他被踢到一边.

他削减预算的力度十分猛烈.自2009年以来,英国的公共部门岗位骤减57.8万个,使1999至2009年间增加的85.6万岗位被抹去一大半.批评人士指出,在经济疲弱之际实施如此严苛的减支,会导致失业率大幅上升.但结果却是,英国的失业率有所下滑,因为民间部门的就业岗位自2009年以来增长了130万个.而英国总体就业人口则达到2,960万人,创下纪录新高.

批评人士应该扪心自问,要是欧思邦在节支上畏首畏尾,就业会否出现这样的增长.不过,他们更可能的做法是,抱怨经济增长疲弱,并指出目前很多就业者只是兼职,而且薪水不高,加薪的幅度只有通胀率的一半.

不过这样的艰困处境有其好的一面.欧思邦的节支措施已经促使劳工在受聘条件上具备较大弹性.虽然这很艰苦,但这正是经济重整的本质.这样的好处可能反映在英国竞争力及出口上,从而未来在薪酬上获得回报.

当然这也有如海市蜃楼.目前出口和经济成长一样都表现不振,很大原因出在英国对陷于衰退的欧洲大陆出口下滑.不过贸易市场也和就业市场一样正在进行一些重整.英国对欧盟以外国家出口成长9%.英国对欧盟以外国家出口增长,为1970年代以来首见,同时英国也扩大其与新兴经济体的连结.这些好处应该会让欧思邦的继任者额手称庆.

欧思邦取消最高税率50%的决策,使他恶劣的形象深植人心.他不留情面地说,坐享社会福利的人还在"睡大头觉".经济大幅成长或许有可能让欧思邦逃过一劫,但在欧洲一片凄风苦雨的情形下,这恐怖并不容易见到.若保守党人士见到节支措施不断推动之际经济愈发疲弱,他们或许会摘下欧思邦的乌纱帽.(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。