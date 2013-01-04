《热点透视》欧思邦的节支政策恐成保守党竞选拖累

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦12月31日 - 随着英国的经济踉踉跄跄,英国财政大臣欧思邦的节支政策遭到狠批.这其实很不公平.他那些必要的改良做法不会削弱经济,反而会让经济恢复活力.但随着时序进入2013年,它们也许会成为竞选上的拖累.欧思邦恐怕会发现,实施节支最后让他被踢到一边.
他削减预算的力度十分猛烈.自2009年以来,英国的公共部门岗位骤减57.8万个,使1999至2009年间增加的85.6万岗位被抹去一大半.批评人士指出,在经济疲弱之际实施如此严苛的减支,会导致失业率大幅上升.但结果却是,英国的失业率有所下滑,因为民间部门的就业岗位自2009年以来增长了130万个.而英国总体就业人口则达到2,960万人,创下纪录新高.
批评人士应该扪心自问,要是欧思邦在节支上畏首畏尾,就业会否出现这样的增长.不过,他们更可能的做法是,抱怨经济增长疲弱,并指出目前很多就业者只是兼职,而且薪水不高,加薪的幅度只有通胀率的一半.
不过这样的艰困处境有其好的一面.欧思邦的节支措施已经促使劳工在受聘条件上具备较大弹性.虽然这很艰苦,但这正是经济重整的本质.这样的好处可能反映在英国竞争力及出口上,从而未来在薪酬上获得回报.
当然这也有如海市蜃楼.目前出口和经济成长一样都表现不振,很大原因出在英国对陷于衰退的欧洲大陆出口下滑.不过贸易市场也和就业市场一样正在进行一些重整.英国对欧盟以外国家出口成长9%.英国对欧盟以外国家出口增长,为1970年代以来首见,同时英国也扩大其与新兴经济体的连结.这些好处应该会让欧思邦的继任者额手称庆.
欧思邦取消最高税率50%的决策,使他恶劣的形象深植人心.他不留情面地说,坐享社会福利的人还在"睡大头觉".经济大幅成长或许有可能让欧思邦逃过一劫,但在欧洲一片凄风苦雨的情形下,这恐怖并不容易见到.若保守党人士见到节支措施不断推动之际经济愈发疲弱,他们或许会摘下欧思邦的乌纱帽.(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。