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国际财经 | 2014年 3月 13日 星期四 11:28 BJT

索罗斯称英国退出欧盟可能损失就业

路透伦敦3月12日 - 亿万富豪索罗斯周三警告道，如果英国决定退出欧盟，则可能损失就业。

稍早围绕英国是否继续留在欧盟的政治角力升级。反对党工党表示，如果在明年的大选中胜出，2020年前可能都不会就是否退欧举行公投，而英国首相卡梅伦则承诺将在2017年底前举行公投。

当被问及如何看待英国退出欧盟问题时，索罗斯回答称，“我把这个问题留给英国工商界回答，尤其是那些在英国设厂并把这里当做欧盟市场入口的跨国公司，让他们向英国公众解释那样做将失去什么，那就是就业。”(完)

(编译 许娜；审校 王翔琼/张涛)

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