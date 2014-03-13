索罗斯称英国退出欧盟可能损失就业

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透伦敦3月12日 - 亿万富豪索罗斯周三警告道，如果英国决定退出欧盟，则可能损失就业。
稍早围绕英国是否继续留在欧盟的政治角力升级。反对党工党表示，如果在明年的大选中胜出，2020年前可能都不会就是否退欧举行公投，而英国首相卡梅伦则承诺将在2017年底前举行公投。
当被问及如何看待英国退出欧盟问题时，索罗斯回答称，“我把这个问题留给英国工商界回答，尤其是那些在英国设厂并把这里当做欧盟市场入口的跨国公司，让他们向英国公众解释那样做将失去什么，那就是就业。”(完)
(编译 许娜；审校 王翔琼/张涛)
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路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。