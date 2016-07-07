企业并购：中国华凌集团将收购格鲁吉亚共和银行控股股权

路透第比利斯7月6日 - 中国新疆华凌工贸（集团）有限公司周三宣布，通过购买法国兴业银行 在格鲁吉亚共和银行(Bank Republic)的控股股权，来扩大在格鲁吉亚银行业的版图。共和银行是格鲁吉亚(乔治亚)最大的银行业者之一。

华凌集团在新闻稿中说：“中国新疆华凌工贸（集团）有限公司与法国兴业银行集团和欧洲复兴开发银行（EBRD）就收购法兴银行集团在格鲁吉亚的子公司共和银行的多数股权签订了初步协议。”

格鲁吉亚的银行业正在快速发展，外资对该领域的兴趣不断增强。上述交易将是格鲁吉亚银行业的一笔大型并购。

华凌集团称，这笔交易将加强其在格鲁吉亚以及在集团业务组合中的金融业务。

“根据主要交易条款，华凌集团将在合并共和银行与Basis银行的基础上新建一个综合性银行，有望成为格鲁吉亚市场上占据稳固地位的第三大银行。”华凌集团表示。

法国兴业银行集团将拥有合并后的银行大约8%的股份并保持监事会成员的地位。EBRD也将持有合并后的银行大约3.9%的少数股权，并将保持其监事会成员的地位。

该交易的其他细节信息尚未披露。未联系到格鲁吉亚共和银行的高管置评。

法国兴业银行持有共和银行93.64%股份，EBRD持有其余6.36%。(完)