中国与格鲁吉亚实质性结束自由贸易协定谈判 预计明年年底生效

路透北京10月6日 - 中国商务部周四表示，中国与西亚国家--格鲁吉亚实质性结束自由贸易协定谈判，预计明年年中签署，年底正式生效，根据协定，中格对绝大多数货物贸易产品相互实现了零关税。

商务部网站刊文称，商务部长高虎城和格鲁吉亚第一副总理库姆西什维利周三分别代表两国政府，签署了《关于实质性结束中国-格鲁吉亚自由贸易协定谈判的谅解备忘录》。

商务部新闻稿称，中格自贸协定谈判于2015年12月启动，共经过三轮正式谈判和三次非正式磋商，是中国在欧亚地区开展的第一个自贸协定谈判。

在协定开放水平方面，中格对绝大多数货物贸易产品相互实现了零关税，对众多服务部门相互作出了高质量的市场开放承诺，并完善了贸易规则，明确了加强合作的重点领域。

商务部同时发布的“中格自贸协定问答”称，目前，中国是格鲁吉亚第四大贸易伙伴、第三大进口来源国和第二大葡萄酒出口市场。格鲁吉亚经济体量小，主要产业为旅游业和农业，工业并不十分发达，基本不会对中国产业产生太大影响。

格鲁吉亚拥有丰富的自然资源，与中国有紧密的贸易联系。根据中国海关总署数据，2012-2014年间，铜及其制品、矿砂、矿渣及矿灰占据格鲁吉亚向中国出口的前两位。

根据中国与格鲁吉亚的自然资源需求与禀赋结构，两国在森林资源、矿产资源（尤其是铜矿、锰矿等）上互补性强，协定的签署，将降低矿产资源的进口关税，并有力促进中国与格鲁吉亚在自然资源领域的投资与技术合作，有利于中国企业获得稳定的质优价低的矿产品，降低进口成本和生产成本。

问答还指出，格鲁吉亚是“丝绸之路经济带”上的重要节点，战略地位和经贸位置重要。2014年6月，格鲁吉亚与欧盟签订了联系国协议。在该协议下，格所有商品进入欧盟市场都免除关税。格鲁吉亚与俄罗斯等8个独联体国家以及土耳其均签有自贸协定。中国企业在格鲁吉亚投资设厂，有助于拓展周边市场。

在中格自贸协定谈判中，格鲁吉亚同意将“不使用替代国价格对中国进行反倾销调查”。这是继中韩自贸协定后第二个纳入“禁用替代国”条款的自贸协定。（完）