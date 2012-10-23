萨卡什维利：俄罗斯会继续阻止格鲁吉亚统一

路透迪拜10月22日电(记者 Daniel Fineren)---即将离任的格鲁吉亚总统萨卡什维利(Mikhail Saakashvili)周一表示，俄罗斯会阻止格鲁吉亚试图重新统一格鲁吉亚分裂地区的努力，即便此前由与俄罗斯关系较为密切的一名政治家领导的政治联盟获得了议会胜利。

由毕齐纳·伊万尼舍维里(Bidzina Ivanishvili)领导的政治联盟获得了10月1日的国会大选。俄罗斯对此反应积极。

自2008年双方因南奥塞梯爆发战争以来，俄罗斯便切断了与格鲁吉亚的外交关系。

伊万尼舍维里表示，他希望开始修复与俄罗斯的关系，但萨卡什维利表示他将面临一场艰苦的斗争。伊万尼舍维里拥有的64亿美元个人财富多数是在俄罗斯的经营取得的。

萨卡什维利在迪拜世界能源论坛的间隙对记者表示：“基本事实不会改变，基本的一点是，俄罗斯会因我们的领土与我们开战。”

俄罗斯表示，该国不准备讨论南奥塞梯和阿布哈兹两分裂地区的地位。自四年前的战争後，俄罗斯承认两地区为独立国家。

萨卡什维利表示：“他们(俄罗斯)说的第一件事就是，他们不准备改变这一事实，无论是谁领导格鲁吉亚政府，这便使新政府处於一个非常困难的境地。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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