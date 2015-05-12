美国和格鲁吉亚举行联合军演

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透第比利斯5月11日 - 美国和格鲁吉亚军队周一在格鲁吉亚开始为期两周的军事演习，此举可能激怒俄罗斯。
约600名美国和格鲁吉亚士兵参加了此次演习。为了这次演习，美军首次从保加利亚经黑海运输整个机械化部队，其中包括14辆Bradley步兵战车。
“这代表我们的训练迈出一大步，也代表我们的相互协作能力迈出一大步，”美国欧洲司令部负责演习的官员Mark Loeben对记者称。
此次演习在格鲁吉亚首都第比利斯附近的Vaziani军事基地举行。
格鲁吉亚国防部长Tina Khidasheli称，格鲁吉亚“不准备与任何人开战”。
“演习不针对任何人，我们是在为和平做准备，”她对记者说。“正因为如此，我们才需要拥有一支强大、有能力、为扞卫和保护国家自由和独立而骄傲的格鲁吉亚军队。”
俄罗斯没有立即对该演习作出反应。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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