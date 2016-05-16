男星温德尔·皮尔斯殴打他人被捕 因双方对美国大选意见不合

路透5月16日 - 美国娱乐新闻网站TMZ称，据法庭记录，因与他人对美国大选意见不合发生争执，男星温德尔·皮尔斯（Wendell Pierce）周末在亚特兰大被捕，并被控殴打罪。

TMZ称，事件起因是支持希拉里的皮尔斯与一对支持桑德斯的夫妇发生政治上的争论。

未能联络到皮尔斯的代表进行置评。

富尔顿郡警局的监狱记录称，皮尔斯周六早上被捕。52岁的皮尔斯因出演电视剧《火线重案组》（The Wire）、《劫后余生》（Treme）和《单身公寓》（The Odd Couple）以及电影《塞尔玛》（Selma）而知名。他在缴纳1,000美元保释金后获释。（完）