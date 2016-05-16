男星温德尔·皮尔斯殴打他人被捕 因双方对美国大选意见不合

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透5月16日 - 美国娱乐新闻网站TMZ称，据法庭记录，因与他人对美国大选意见不合发生争执，男星温德尔·皮尔斯（Wendell Pierce）周末在亚特兰大被捕，并被控殴打罪。
TMZ称，事件起因是支持希拉里的皮尔斯与一对支持桑德斯的夫妇发生政治上的争论。
未能联络到皮尔斯的代表进行置评。
富尔顿郡警局的监狱记录称，皮尔斯周六早上被捕。52岁的皮尔斯因出演电视剧《火线重案组》（The Wire）、《劫后余生》（Treme）和《单身公寓》（The Odd Couple）以及电影《塞尔玛》（Selma）而知名。他在缴纳1,000美元保释金后获释。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。