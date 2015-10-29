德国将强制银行向难民提供账户服务

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透柏林10月28日 - 德国内阁周三签署法律草案，将令寻求在德国避难的人更容易开立银行账户。
根据新规，所有人都有权获得基本的银行服务，包括无家可归者和在《日内瓦公约》保护下的难民。
这意味着移民将能够在任何银行开户，存取现金、进行转账以及刷卡。
德国预计今年有80-100万人流入，很多是逃离中东和非洲的难民，但并非所有人都会获得庇护。让难民获得存款账户被视为帮助他们融入社会的重要第一步。
“没有银行账户的人在劳动力市场上没有好的前景。没有银行账户对买房也有影响，”司法部长Heiko Maas说道。
法律草案需要获得议会批准后才能生效。根据草案，所有提供存款账户的银行将被强制向更多客户提供服务。
草案还强制银行的收费更加透明，客户改变银行账户更加容易。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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