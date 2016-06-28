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时事要闻 | 2016年 6月 29日 星期三 07:30 BJT

德国总理称英国脱欧问题不可能出现逆转 各方需认清现实

路透布鲁塞尔6月28日 - 德国总理默克尔周二表示，她认为英国不可能回心转意，改变脱离欧盟的决定。

在欧盟峰会首日发表讲话时，默克尔描述她与即将离任的英国首相卡梅伦的会谈是“严肃”但“友好”的。她称，现在不是悲伤或气愤的时候，欧洲必须着手应对当前面临的状况。

“今晚我想非常明确地说，我认为这一情形不可能扭转，”默克尔在被问及英国脱欧问题是否有可能逆转时称。“我们都需要认清现实。现在并不是异想天开的时候。”(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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