德国总理称英国脱欧问题不可能出现逆转 各方需认清现实

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透布鲁塞尔6月28日 - 德国总理默克尔周二表示，她认为英国不可能回心转意，改变脱离欧盟的决定。
在欧盟峰会首日发表讲话时，默克尔描述她与即将离任的英国首相卡梅伦的会谈是“严肃”但“友好”的。她称，现在不是悲伤或气愤的时候，欧洲必须着手应对当前面临的状况。
“今晚我想非常明确地说，我认为这一情形不可能扭转，”默克尔在被问及英国脱欧问题是否有可能逆转时称。“我们都需要认清现实。现在并不是异想天开的时候。”(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。