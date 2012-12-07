德国内阁批准在土耳其部署“爱国者”导弹

德国政府周四同意在土耳其部署“爱国者”导弹和最多400名士兵，以防范叙利亚冲突蔓延。土耳其表示，该国需要防空导弹系统以击落可能从境外发射过来的导弹。北约周二批准了土耳其要求部署导弹的请求。荷兰和美国也计划向土耳其提供“爱国者”导弹。图为资料图片。路透