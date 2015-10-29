今年德国对中国出口料减少2%--德国工商联会主席

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透柏林10月29日 - 德国工商联会(DIHK)主席Eric Schweitzer在周四发表的采访中表示，今年德国对中国出口继去年增长11%后料下降2%，因中国经济放缓造成不利影响。
在欧盟28国中，德国对中国的贸易额最高，主要归功于中国对德国的汽车需求及德国强大的工程行业。
“目前看来中国预计今年经济成长7%的目标是过于雄心勃勃了，德国出口业者尤其感受到中国投资活动的降温，”Eric Schweitzer对德国地方报纸Passauer Neue Presse称。
他称，除此之外，中国经济放缓也在影响印尼、越南和日本等其他亚洲市场。
德国总理梅克尔周四和周五访问中国，在大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)柴油车排放丑闻仍受关注之际，她料将利用这两天的访问努力增进与中国的商业关系。
Schweitzer称，他认为德国产品在亚洲的信誉未因大众汽车危机而受到影响。
“即使在中国，‘德国制造’的金字招牌似乎没有受到严重损害，”他说。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。