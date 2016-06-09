德国呼吁为外商投资创造“公平竞争环境” 暗指中国

路透柏林6月8日 - 在中国方面收购德国企业兴致不断增强之际，德国经济部长加布利尔周三呼吁国际间为外商投资创造“公平竞争环境”，他并称德国希望欧盟能够着手处理这个问题。

加布利尔指出开放市场及他所谓的“国家资本主义干预市场”间的差异，后者显然暗指中国。德国企业长期以来一直抱怨在中国进行投资及收购当地企业所面临的重重障碍。

“当现实是公平竞争环境不存在的时候，我们不能在开放市场的祭坛上牺牲德国企业及德国就业机会。开放市场要求实行相同的游戏规则，”同时身为副总理的加布利尔向记者表示。

“这无关保护主义，而是有关创造公平...这不是针对个别公司或国家。这里说的是建立在公平基础上、在相同条件下进行公平竞争的开放市场。

一报纸报导指出，德国将会修改法律以阻止中国家电业者美的以45亿欧元(51亿美元)收购机器人制造商库卡集团(Kuka)，加布利尔对此予以否认。

德国总理默克尔下周末访问中国时，可能会提及公平竞争的议题。(完)