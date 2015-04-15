《热点透视》德债魅力大 黄金比不上

《热点透视》伊核协议可能让油市更加接近长期熊市
路透伦敦4月7日 - 一个完全重新崛起的伊朗最终可能帮助油价稳定在较高水平。然而伊朗核问题框架协议虽在4月2日达成，但上述愿景的实现可能还要等待很长时间。在这段等待期里，油价要承受的或许主要还是下行压力。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 张明钧
路透伦敦4月14日 - 德国政府公债越来越像是一种贵金属，而不再是传统的固定收益投资工具。和黄金一样，持有德国公债得要付出成本，只是黄金的持有成本是保管费，德债的成本则为负收益率。目前七年期以内的德国公债收益率均已成负值，指标10年期公债可能不久后也会跟进。
这听来或许荒唐。但市场价格是由供需决定，而供需都指向同一方向。
在黄金方面，矿场会确保供给稳定、甚至小幅增加，但欧洲最大经济体德国却很少发行新债。德国计划今年借款金额低于2,000亿欧元，创2002年以来最低。然而有鉴于德国预算趋于平衡，上述借款金额大概只能涵盖赎回及利息支出。金价偏高时通常会刺激供给扩张，然而德国债务管理机构恐怕不会做出相同回应。
需求方面，欧洲央行量化宽松计划相关买盘不虞匮乏、需求殷切。根据摩根士丹利分析师计算，在调整欧洲央行购债因素之后，净发行额将为负1,090亿欧元。
投资人知道欧洲央行只会买进两年至30年期的公债，收益率不低于该行现为负0.20%的存款利率。信用评等机构穆迪4月14日表示，目前德国两年至30年期公债中，约有四分之一的收益率低于欧洲央行存款利率，因而不符合量化宽松购债资格，而欧洲央行1月宣布购债计划时，不符资格的德债比例仅5%。
由于符合欧洲央行购债资格的德债数量日益减少，投资人将会持续抢进那些欧洲央行可以购入的部分。这将无可避免地导致更多德债收益率降为负值。但若供应稀少可能导致价格大涨，为了持有某项资产而付出成本也属合情合理。
很少有纸张比任何金属更有价值的时候，但德国公债看来是个例外。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透华盛顿4月6日 - 尽管招聘活动低迷，但美国经济势头增强。薪资、消费者信心和房屋需求上升，应能盖过3月非农就业岗位增幅温和的影响。此外，当失业率接近5%时，要让失业人口下滑将变得更加困难。鉴于美国经济远远强过一年前水准，3月的数据仅意味着经济稍事停顿，而非身陷险境。
路透伦敦3月26日 - 没有人可以说欧洲央行的种种措施是毫无效果的。量化宽松及超低政策利率的组合，再加上存款负利率，已然重新形塑欧元区主权债市场。投资人受苦受难，各国政府则是从中得利。若各国能够完全利用低利率所带来的好处，这对于经济成长而言不啻是一个好消息。