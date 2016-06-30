焦点：德债负收益率料进一步下滑 欧洲央行购债难题将雪上加霜

路透伦敦6月28日 - 在上周英国退欧公投结束后，德国10年期公债收益率可能会降至负0.5%附近，这令欧洲央行面临调降存款利率，以确保1.7万亿(兆)欧元刺激计划能完成的压力。

在英国公布令人震惊的公投结果后，投资者纷纷买入被视为全球最安全资产之一的德国公债，推动10年期德债收益率创下负0.17%的纪录低点，数家大型银行因此调降了对10年期德债收益率的预估。10年期德国公债收益率是欧元区最重要的市场利率。

若收益率进一步下滑，则德国符合欧洲央行购债计划购买资格的债券本就极少的情况将变得更加严重。德国是欧元区最大的经济体，欧洲央行购买的资产大多来自德国。

据瑞士资产管理公司Pictet测算，由于德债收益率已低于欧洲央行的存款利率，原本或许符合欧洲央行购买资格的德国公债中，超过一半已不在可以购买的资产之列。

欧洲央行为自身可购买的资产设置了收益率下限等限制。该央行还购买企业债和其他债券。

摩根大通预计，到第三季末德国10年期公债收益率可能跌至负0.15%，此前预估为正0.15%。该收益率DE10YT=TWEB周三报负0.12%。

美银美林和德国中央合作银行(DZ Bank)预计，10年期德债收益率未来几个月料跌至负0.25%；荷兰合作银行预计收益率今年跌至负0.3%，此前预估为跌至负0.1%。

法国兴业银行在英国6月23日公投后发布的报告中，预计德债收益率区间在负0.25%至负0.45%。

这对于融资成本比照德债收益率定价的国家而言是个好消息，但却让欧洲央行非常头疼，因为不仅在德国要艰难翻找足够的符合购买条件债券，在较小的欧元区国家也一样。

欧洲央行3月下调存款利率至负0.4%，一些分析师称未来数月有可能进一步调降存款利率，并扩大量化宽松(QE)计划。

路透调查显示，周一接受访问的19名货币市场交易员中，有八人预计欧洲央行六个月内下调存款利率10个基点，其他11人认为维持不变。

“英国退欧前，我们原本就预期还会再次降息，并延长和扩大量化宽松举措，但现在看来行动或许会来得更早，”北欧联合银行(Nordea)首席固定收益分析师Jan von Gerich表示。

他预计德国债券收益率维持负值的时间要长于此前预期，因英国退欧带来不确定性。

瑞穗预计，德国公债收益率今年将降至负0.20%，此前预估为零。

“我们现在已经提高了尾部风险，并降低了经济成长预期，”瑞穗欧元区利率策略部主管Peter Chatwell表示。(完)