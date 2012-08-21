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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 21日 星期二 09:43 BJT

德国央行坚持反对ECB购债计划

德国央行表示反对欧洲央行总裁德拉吉重启购债行动的计划，认为此举相当於对政府进行货币融资，有违欧洲法律。ECB购债计划旨在购买数以十亿欧元计的西班牙和意大利公债，以降低这些国家不断攀升的借款成本。

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