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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 3日 星期一 09:38 BJT

媒体称德国央行总裁考虑辞职

据德国媒体报导，德国央行总裁魏德曼近几周来数次考虑辞职，但均遭德国政府劝阻。魏德曼此前已强烈表态反对购债计划。相关报导给欧洲央行总裁德拉吉带来更大压力，必须化解买债新计划的反对意见，但同时不能设下太多限制，以免买债计划失去效果。

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