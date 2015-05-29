德国副总理称欧洲未来或需以不同速度前进--报导

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月29日 - 德国副总理加布利尔表示，欧洲国家未来或需以不同的速度前进，德国和法国走在前面，其他国家随后跟进。
“我们需要有更大的勇气，欧洲国家相互合作方面可以有不同的速度，”加布利尔在德国画报周五版的观点文章中写道。
“一些国家--尤其是法国和德国--需要走在前面，例如在能源政策或经济和财政政策合作方面。其他国家可以在做好准备时跟进，”他写道。
“并不是说所有人都要做到十全十美。但我们需要在欧盟框架内开展更深入的合作。”
在加布利尔发表上述观点的同一天，英国首相卡梅伦与德国总理默克尔在柏林举行了会谈。这是卡梅伦旋风式欧洲之访的一部分，他希望借此获得其他国家对欧盟改革的支持。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。