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国际财经 | 2015年 5月 29日 星期五 10:48 BJT

德国副总理称欧洲未来或需以不同速度前进--报导

路透5月29日 - 德国副总理加布利尔表示，欧洲国家未来或需以不同的速度前进，德国和法国走在前面，其他国家随后跟进。

“我们需要有更大的勇气，欧洲国家相互合作方面可以有不同的速度，”加布利尔在德国画报周五版的观点文章中写道。

“一些国家--尤其是法国和德国--需要走在前面，例如在能源政策或经济和财政政策合作方面。其他国家可以在做好准备时跟进，”他写道。

“并不是说所有人都要做到十全十美。但我们需要在欧盟框架内开展更深入的合作。”

在加布利尔发表上述观点的同一天，英国首相卡梅伦与德国总理默克尔在柏林举行了会谈。这是卡梅伦旋风式欧洲之访的一部分，他希望借此获得其他国家对欧盟改革的支持。(完)

(编译 汪红英；审校 王颖)

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