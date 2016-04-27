德国政府计划投入10亿欧元推广电动车 提供优厚购车补贴

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透柏林4月27日 - 德国周三宣布将投入总额约10亿欧元(11.3亿美元)推广电动车，希望2020年前，将在路上跑的电动车数量从目前的仅五万辆提高至100万辆。
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)与其他部长共同召开记者会，在宣布相关计画时表示，“在这金额当中，2017年至2020年之间将有3亿欧元用在充电基础建设上。”
根据新宣布的计划，购买纯电动车者可获得4,000欧元的补助，补助金额将由政府与产业共同分摊。购买插电式混合动力车者，将可获得3,000欧元补助。
朔伊布勒称，净价超过6万欧元的豪华车不适用这项补贴计画。
他补充称，补贴计画将从5月展开，政府正考虑税赋优惠等额外的措施，以加强电动车的吸引力。(完)
(编译 张明钧; 审校 刘秀红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。