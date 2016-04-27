德国政府计划投入10亿欧元推广电动车 提供优厚购车补贴

路透柏林4月27日 - 德国周三宣布将投入总额约10亿欧元(11.3亿美元)推广电动车，希望2020年前，将在路上跑的电动车数量从目前的仅五万辆提高至100万辆。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)与其他部长共同召开记者会，在宣布相关计画时表示，“在这金额当中，2017年至2020年之间将有3亿欧元用在充电基础建设上。”

根据新宣布的计划，购买纯电动车者可获得4,000欧元的补助，补助金额将由政府与产业共同分摊。购买插电式混合动力车者，将可获得3,000欧元补助。

朔伊布勒称，净价超过6万欧元的豪华车不适用这项补贴计画。

他补充称，补贴计画将从5月展开，政府正考虑税赋优惠等额外的措施，以加强电动车的吸引力。(完)