德国财长期望更严格的欧盟预算法规并精简欧盟执委会--报纸

路透柏林6月29日 - 德国商报(Handelsblatt)周三报导，在德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)助手起草的英国退出后欧盟改革方案中，包括对欧盟成员国实施更为严格的预算法规并且精简欧盟执委会。

朔伊布勒的这项计划几乎肯定会遭到法国和意大利的反对，法意两国更希望通过举债来刺激本国经济发展。

“各成员国确保预算稳定及成长利好型结构性改革的责任，不应被排除，”德国商报引述德国专家在改革提案中的说法报导称。

在被问及这一计划时，德国财政部一位消息人士称，“目前，整合并非主要焦点”。

报导称，起草方案还提出，由专家组成的独立机构监管欧盟预算法规的实施。(完)