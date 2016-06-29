德国财长期望更严格的欧盟预算法规并精简欧盟执委会--报纸

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林6月29日 - 德国商报(Handelsblatt)周三报导，在德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)助手起草的英国退出后欧盟改革方案中，包括对欧盟成员国实施更为严格的预算法规并且精简欧盟执委会。
朔伊布勒的这项计划几乎肯定会遭到法国和意大利的反对，法意两国更希望通过举债来刺激本国经济发展。
“各成员国确保预算稳定及成长利好型结构性改革的责任，不应被排除，”德国商报引述德国专家在改革提案中的说法报导称。
在被问及这一计划时，德国财政部一位消息人士称，“目前，整合并非主要焦点”。
报导称，起草方案还提出，由专家组成的独立机构监管欧盟预算法规的实施。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。