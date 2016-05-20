德国2015年外资投资规模创纪录 中国仍是最大投资方

路透柏林5月20日 - 德国联邦外贸与投资署周五表示，德国2015年吸引到62亿欧元(69.6亿美元)创纪录规模的外资，新投资者的数量也创纪录高位，主要归因于中国的投资兴趣升温。

据德国联邦外贸与投资署报告，去年外资开始1,912个新项目，比上年同期高约60%。

该机构称，这些项目的价值几乎较2014年的32亿欧元翻一番，外国投资至少为德国创造了3万个新就业岗位。

“德国正以巨大的市场、稳定的总体框架和良好的国内经济活动取胜，”该机构主管Achim Hartig对路透表示。

中国以260个新项目连续第二年蝉联最大的单一投资方，美国以252个项目、瑞士以203个项目分列二三位。(完)