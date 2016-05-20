德国2015年外资投资规模创纪录 中国仍是最大投资方

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透柏林5月20日 - 德国联邦外贸与投资署周五表示，德国2015年吸引到62亿欧元(69.6亿美元)创纪录规模的外资，新投资者的数量也创纪录高位，主要归因于中国的投资兴趣升温。
据德国联邦外贸与投资署报告，去年外资开始1,912个新项目，比上年同期高约60%。
该机构称，这些项目的价值几乎较2014年的32亿欧元翻一番，外国投资至少为德国创造了3万个新就业岗位。
“德国正以巨大的市场、稳定的总体框架和良好的国内经济活动取胜，”该机构主管Achim Hartig对路透表示。
中国以260个新项目连续第二年蝉联最大的单一投资方，美国以252个项目、瑞士以203个项目分列二三位。(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。