综述：德法施压希腊迅速采取行动 拿出可信提议以重启谈判

7月6日，法国巴黎，希腊公投以压倒性多数否决纾困条款后，法国总统奥朗德与德国总理默克尔准备发布联合声明。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透巴黎/雅典7月6日 - 德法两国周一要求希腊拿出严肃认真的提议，以重启金融援助谈判。此前一天希腊公投以压倒性多数拒绝了进一步撙节措施。

德国总理默克尔和法国总统奥朗德指出，希腊如果想要确保与债权人达成改革换金援协议，从而避免被迫脱离欧元区，就必须迅速行动。

欧洲央行则决定继续严格控制对希腊银行业提供的资金规模，令希腊总理齐普拉斯在周二的欧元区峰会召开之前承受更大压力。

希腊民众在公投中坚定反对严苛的纾困条件，增强了齐普拉斯在谈判中的底气。可是危机形势依旧紧迫，希腊国内的银行已经停业超过一周，以阻止资金大规模外流导致银行破产。

只有欧洲央行提供紧急支持才能维持银行运作，并让希腊免于无序退出欧元区。若退出欧元区，希腊民众的处境会更艰难，并严重损及欧元。

欧洲央行提高了银行贷款抵押品规模，这是对希腊银行业者发出的警告。此举虽然不会立刻影响到银行，但提醒他们：他们的命运掌握在欧洲央行手中。

希腊财长瓦鲁法基斯辞职，表明希腊愿意努力达成新协议。其他欧元区国家财长不愿意瓦鲁法基斯出现在财长会议上，这显然给其构成压力。

希腊一位官员表示，齐普拉斯之前曾向默克尔承诺，希腊会在周二的峰会上为达成协议提出一项建议。这项建议与之前遭拒的其他建议有多大改动，现在还不清楚。

周一晚些时候，希腊总理办公室称，齐普拉斯已与欧盟执委会主席贾克和法国总统奥朗德通话，但没有提供细节。

默克尔周一在巴黎与奥朗德会谈之后表示：“我们非常明确地说谈判之门依然敞开，应从这个意义上来理解明天的欧元区领导人会议。”

但她还表示，关于启动具体的欧元区救助基金方案的谈判，目前还没有相关要求。

一名德国财政部官员否认德国将允许对希腊债务给予一定的减免。齐普拉斯政府一直在寻求减免债务负担。

但欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼提出了在协商新的救助方案期间给予希腊过渡融资的可能性。他在接受奥地利国家电视台采访时说：“是否有可能这样做，必须加以讨论。”

奥朗德说：“现在需要齐普拉斯政府拿出认真、可靠的提议，才能形成一个具有长远考虑的方案，因为希腊需要有在欧元区的长远考虑，欧元区本身也是如此。”

**时间所剩不多**

奥朗德强调时间所剩不多，默克尔呼吁希腊本周拿出提案以供讨论。

荷兰首相吕特(Mark Rutte)称，希腊如果仍想留在欧元区，就必须接受深入改革。

他在荷兰议会表示，在希腊公投之后，债权人不打算拟定新的计划，希腊必须在周二峰会前拿出新计划。

“今晚或今夜，他们必须决定要怎么办，”吕特说。如果希腊觉得有了公投结果的支持，就更有底气到布鲁塞尔来要求修改条件，而他们又拒绝改革，“那么我认为一切就都结束了”。

在希腊公投拒绝纾困之后，布鲁塞尔和柏林的官员看法悲观，认为希腊脱离欧元区的可能性空前升高。

但他们也表示，没有了瓦鲁法基斯，谈判会更容易一些。瓦鲁法基斯特立独行的风格和威吓式言辞激怒了欧元区同僚，他指责债权人的行为是“恐怖主义，”呼吁希腊人周日投出“反对”票。

他的辞职暗示左派总理齐普拉斯决心与欧洲领导人在最后一刻达成妥协。

在总统府经过一天的会谈后，习惯于在议会对骂的希腊政治领袖们史无前例地发表了一份联合声明，支持与债权人达成协议。

他们呼吁采取立即行动让银行恢复营业，并称任何协议必须解决债务的可持续性问题，但并没有暗示雅典方面会对债权人提出的要求作出让步。债权人要求希腊大幅削减支出，并对养老金和就业市场进行深度的改革。

希腊首席援助协商代表察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)被任命为新财长，他是一位言辞温和的学院派经济学家。

要达成协议，希腊需要克服伙伴国的不信任，首先是德国的不信任。德国是希腊最大的债权人，也是欧盟最大的经济体，目前德国国内的公众态度已经变得强硬，希望将希腊从欧元区驱逐出去。

**德国即将失去耐心**

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，走出危机并无捷径，公投结果扩大了希腊与其他欧元区国家之间的鸿沟。

欧盟一消息人士称，除非希腊作出重大让步，否则欧元区领导人周二更有可能讨论如何应对希腊脱离欧元区，以及在此后如何强化货币一体化的问题，而非向希腊提出任何新的救助计划。

外交人士称，虽然法国和意大利强调进一步谈判十分重要，但欧元区19国政府中的绝大多数都赞同对希腊采取强硬态度，而且德国也即将失去耐心。

德国副总理、社会民主党人加布利尔(Sigmar Gabriel)在记者会上表示，“如果希腊想要留在欧元区，希腊政府就必须迅速拿出实质性的提议，尽管迄今为止它并不情愿这样。”

希腊银行业协会负责人表示，各家银行将在周二和周三继续关闭，自动取款机(ATM)的每日提款上限仍为60欧元。各家银行ATM旁都排起长队，面值为20欧元的钞票基本已被取光。

齐普拉斯周一在电话中对欧洲央行总裁德拉吉表示，希腊需要立刻取消资本管制。

**勇敢的选择**

历经五年的经济危机和大量失业后，61.3%的希腊民众投票“反对”国际救助条款，这一结果令希腊前途未卜。

“你们做出了非常勇敢的选择，”齐普拉斯向希腊人民发表电视讲话称，“我深知你们赋予我的使命不是与欧洲决裂，而是加强我们在协商中的立场，达成一个可行的解决方案。”

欧元兑美元下跌，欧洲股债市受挫。但跌势有限，因没有迹象显示，问题向欧元区其他较弱经济体严重蔓延。

数家跨国银行的分析师认为，现在最可能的情景就是“希退”。

欧盟官员表示，很难再给希腊更为宽松的条件，尤其是因为希腊经济自左翼激进联盟党(Syriza)1月执政之后重陷衰退，导致公共财政比拟定纾困协议时更糟。

不过希腊民众并不后悔他们的选择。

“我投票反对撙节，我希望这种痛苦赶快结束，”有两个孩子的42岁妈妈Katerina Sarri说。(完)

(编译 徐文焰/李爽/孙国玉/郑茵/王丽鑫；审校 张荻/张若琪/许娜)

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