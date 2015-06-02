德国副总理对谷歌等网络巨擘的市场影响力过大表示担忧

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透柏林6月1日 - 德国副总理加布利尔周一称，他担心谷歌这类公司的市场影响力有损网络竞争力。
加布利尔亦是德国的经济部长。他曾反复表达过对美国软件企业主导地位的担忧，去年他建议，像谷歌这类公司若是滥用市场主导地位，就应当被分拆。
“为了用谷歌的移动操作系统安卓，你就得在设备上预装谷歌搜索引擎、谷歌浏览器、谷歌邮件系统、谷歌You-Tube和它的APP商店，怎么能这样呢？”加布利尔在柏林举行的一场活动上说。
由于担心谷歌采取的反竞争限制妨碍市场公平，欧盟执委会4月对谷歌的安卓系统进行反垄断调查，加布利尔对这个决定表示欢迎。
加布利尔称，需要审查协议，确保用户没有被禁止使用其它浏览器和网络服务，没有被圈定在“谷歌网络”内。
他还补充称，市场影响力不应仅指个别的服务，也应当根据网络上的价值链对之进行评估。
德国之所以这么在意谷歌等公司的电子主导地位，与2013年曝出美国大规模监控德国公民事件以后对美国网络间谍活动的担忧有关。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。