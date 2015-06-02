德国副总理对谷歌等网络巨擘的市场影响力过大表示担忧

路透柏林6月1日 - 德国副总理加布利尔周一称，他担心谷歌这类公司的市场影响力有损网络竞争力。

加布利尔亦是德国的经济部长。他曾反复表达过对美国软件企业主导地位的担忧，去年他建议，像谷歌这类公司若是滥用市场主导地位，就应当被分拆。

“为了用谷歌的移动操作系统安卓，你就得在设备上预装谷歌搜索引擎、谷歌浏览器、谷歌邮件系统、谷歌You-Tube和它的APP商店，怎么能这样呢？”加布利尔在柏林举行的一场活动上说。

由于担心谷歌采取的反竞争限制妨碍市场公平，欧盟执委会4月对谷歌的安卓系统进行反垄断调查，加布利尔对这个决定表示欢迎。

加布利尔称，需要审查协议，确保用户没有被禁止使用其它浏览器和网络服务，没有被圈定在“谷歌网络”内。

他还补充称，市场影响力不应仅指个别的服务，也应当根据网络上的价值链对之进行评估。

德国之所以这么在意谷歌等公司的电子主导地位，与2013年曝出美国大规模监控德国公民事件以后对美国网络间谍活动的担忧有关。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)

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