分析：德国希望降低银行业持有本国公债的风险 但此举恐弊大于利

德国财政部长朔伊布勒在华盛顿出席2016年世界银行/IMF春季会议并讲话，图片摄于4月16日。 REUTERS/Joshua Roberts

路透罗马5月8日 - 欧元区目前正困惑于是要限制银行业对本国公债持仓，还是让他们提列更多拨备以防范本国主权风险。

欧元区的经济强国--德国已采取了这类其称之为“降低风险”的举措，并以此作为接受欧洲银行业联盟通过统一存款保险机制实现进一步“风险共担”的一个前提条件。

如果满足德国的要求，其它强化欧元区的举措就无法取得进展。这导致成员国财长之间观点严重分歧，欧洲央行决策者也分成南北两派。

2012年欧元区债务危机达到顶点时，欧盟领导人同意建立银行业联盟，由欧洲央行担任唯一的监管机构，目的在于打破负债过度的主权国家和力有不逮的银行业之间的“恶性循环”。

但在上周一次非正式会议上发言的决策者、公共债务管理机构、市场参与方以及分析师表示，德国这项计划可能弊大于利，或将触发债券市场抛售，提高银行业成本，并削弱应对经济冲击的重要缓冲。

**更严格的规定**

限制银行业持有的主权债仓位或进行风险加权，可能会导致债市不稳，零利率、初级交易商减少、流动性降低，以及高频自动化交易的增长，都会让债市更加脆弱。

主权债向来被视为是“零风险”资产，银行可将其作为核心资本来持有，并当作担保品向央行取得资金，而且持有的仓位也不必像民间和公司债那样具有上限。

部分因为希腊在2011年的债务违约和重组，巴塞尔银行监管委员会目前正在评估主权风险的资本金要求，而且可能会进行上调。

然而有证据表明，试图打破银行业和主权债之间的联系，可能会损害到正在复苏中的南欧国家及其银行业。2010-12年的欧元区债务危机就是这样被放大。

事后来看，欧元区危机得到的一个教训就是，对国外资倚赖最深的国家，比如意大利，会遭遇严重的资本外流，与那些由国内机构持有债券的国家相比，处境也更加悲惨。

当希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙债券的国外买家纷纷撤离时，欧元区不得不援助这些国家的政府或银行。

**减震器**

欧洲央行负责银行监管的执委劳滕施莱格希望强制要求银行根据所持有的本国公债数量，拨备更高比例的资金以防万一。

然而意大利央行总裁维斯科担心，为解决银行与主权债捆绑关系问题而提出的这个补救措施，反而可能带来更大风险。维斯科也是欧洲央行管理委员会委员。

“强制提列风险拨备，甚或更进一步，严格限制风险集中，可能严重影响银行在发生主权债务危机时发挥减震器作用的能力，”维斯科在意大利央行发表的评论中称。

“我个人的看法是，改革可能带来的好处并不确定，而要付出的代价却可能十分高昂。”

银行业人士称，在欧洲央行的资产质量检视和单一监管机制(Single Supervisory Mechanism)对银行进行压力测试后，他们持有的风险较高公债已然面临更严格的资本要求。即将实施的杠杆限制将涵盖所有资产，其中也包括公债。

由于欧盟的预算赤字限制和要求各国逐步减少公共债务的规定，各国政府的新债发行量下降。

欧洲央行基于量化宽松政策大举购入公债，这已经让许多银行得以削减各自的主权债头寸。

今年生效的欧盟银行业复兴和处置指令，旨在在政府救助之前让银行股东、债权人及大储户承担相应损失，从而降低银行关门给纳税人带来的风险。

公债管理者表示，国内银行在财政紧张的时候买入公债、在宽松的情况下卖出公债，发挥缓冲作用。

任何限制或处罚银行公债持仓的新规，则可能引发银行抛售公债导致市场状况恶化，即便是在一段较长的过渡期内分阶段实施。

一些银行业人士和债券管理者质疑，是否值得付出如此高的政治代价，以换得欧元区统一存款保险机制。

另外，德国财政部长朔伊布勒与欧洲央行就其低利率对德国储户的影响展开舌战。外界高度怀疑他可能在明年大选之前利用这个问题阻碍欧元区一体化进程。

欧元区统一存款保险在德国并不受欢迎，因为他们认为德国储户将可能被迫救助希腊或意大利的储户。

“这是让所有事情都搁置到2017年之后的一个办法，”一位央行人士担心在法德两国明年选举之前强化欧元区的努力可能无法取得任何进展。(完)